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Экономика

Великие Луки: есть, чем гордиться. ЛОНГРИД

21.08.2024 11:30|ПсковКомментариев: 0

Великие Луки, которые в предстоящие выходные отпразднуют 858-летие, всегда считались индустриальным центром региона и продолжают гордо нести это звание, год от года демонстрируя экономический рост.

 

Работа промышленных предприятий в городе на Ловати не останавливалась даже в сложные 1990-е годы, когда после распада СССР и разрушения прежней экономической модели крупнейшие заводские площадки в других городах превращались в торговые и развлекательные центры.

На сегодняшний день в Великих Луках не только сохранили советскую промышленную базу, но и динамично приумножают ее, открывают новые предприятия. Они обеспечивают работой великолучан и жителей других населённых пунктов и наполняют налоговыми поступлениями бюджеты всех уровней, прежде всего, бюджет Псковской области.

Итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2024 года озвучил глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном видеообращении накануне праздничной даты.

«Результаты впечатляющие, и нам удается их достигнуть благодаря тому, что в городе созданы и поддерживаются благоприятные условия для развития экономики, в том числе промышленности, малого и среднего предпринимательства, а также сфер образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства», - обратился глава города к великолучанам.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ: Есть, чем гордиться. Локомотивы экономики

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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