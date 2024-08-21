Экономика

Великие Луки: есть, чем гордиться. ЛОНГРИД

Великие Луки, которые в предстоящие выходные отпразднуют 858-летие, всегда считались индустриальным центром региона и продолжают гордо нести это звание, год от года демонстрируя экономический рост.

Работа промышленных предприятий в городе на Ловати не останавливалась даже в сложные 1990-е годы, когда после распада СССР и разрушения прежней экономической модели крупнейшие заводские площадки в других городах превращались в торговые и развлекательные центры.

На сегодняшний день в Великих Луках не только сохранили советскую промышленную базу, но и динамично приумножают ее, открывают новые предприятия. Они обеспечивают работой великолучан и жителей других населённых пунктов и наполняют налоговыми поступлениями бюджеты всех уровней, прежде всего, бюджет Псковской области.

Итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2024 года озвучил глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном видеообращении накануне праздничной даты.