Экономика

Высокое качество псковской пшеницы отметили в ходе госмониторинга зерна

Государственный мониторинг зерна продолжается на территории Псковской области. Отбор проб и проведение исследований на безвозмездной основе осуществляет Санкт-Петербургский филиал «Центра оценки качества зерна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: Санкт-Петербургский филиал «Центра оценки качества зерна»

Ранее сельскохозяйственные предприятия заключили соглашение на проведение госмониторинга с «Центром оценки качества зерна». Теперь для оценки потребительских свойств урожая достаточно занести информацию о собранном урожае, далее специалисты по отбору проб Санкт-Петербургского филиала приезжают и отбирают пробы для исследований.

Качество пшеницы определяется на 20 показателей: содержание и качество клейковины, число падения, стекловидность, содержание белка, цвет, запах, типовой состав, наличие зёрен, поврежденных клопом-черепашкой и другие параметры. На основании проводимых исследований партии зерна присваивается класс.

Количество клейковины обусловливает силу муки, которая наряду с другими свойствами, определяет объем хлеба, величину и структуру пористости мякиша, формоудерживающую способность теста.

Содержание белка в зерне – один из важнейших показателей качества. Данный показатель необходимо контролировать для определения питательной ценности зерна.

Под натурой понимают массу установленного объема зерна. У пшеницы показатель определяет мукомольные свойства: чем он выше, тем больше степень созревания и налива зерна, зерно более крупное и выполненное, а значит из него можно получить больше муки.

По состоянию на 21 августа в Псковской области специалисты «Центра оценки качества зерна» исследовали более 58 тысяч тонн пшеницы.

«Но пока подводить итоги рано, так как сельхозпредприятия региона заканчивают убирать озимую пшеницу и приступают к уборке яровой пшеницы. Но на данный момент можно сказать, что 95% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели», – отметили в центре.

Госмониторинг сотрудники Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» будут проводить до момента окончания уборочных работ в регионе.