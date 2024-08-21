Экономика

Псковский бизнес получит более 100 сервисов с искусственным интеллектом и Big Data

Псковским предпринимателям теперь доступен маркетплейс для бизнеса от МТС. Здесь размещено более 100 сервисов с искусственным интеллектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Фото: МТС

Цифровые продукты для бизнеса, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама МТС Маркетолог, искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на маркетплейсе уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами МТС Линк, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Для удобства навигации на платформе есть множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

По словам экспертов, платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для использования предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН.