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Экономика

Контакты и контракты

30.08.2024 12:24|ПсковКомментариев: 0

В рамках Дней Витебской области в Пскове состоялась бизнес-встреча деловых кругов Республики Беларусь и Псковской области. Участники мероприятия познакомились с возможностями для развития межрегиональной кооперации, за столом переговоров обсудили перспективы совместной деятельности и даже подписали соглашения о сотрудничестве. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Деловые соседи

«Самые близкие деловые соседи Псковской области - это, конечно же, Республика Беларусь. На протяжении многих лет мы с Торгово-промышленной палатой Белоруссии, со всеми её отделениями, ведем кропотливую работу по сближению предпринимателей, поиску различных кооперационных связей и развитию реального взаимодействия между бизнесом промышленным, торговым, научным, учебным», - отметил, открывая встречу, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

По его словам, в Псковской области 39 компаний имеют устойчивые связи со своими белорусскими коллегами.

«Сегодня можно провести реальные переговоры с представителями из 28 белорусских компаний, которые приехали на деловую встречу в рамках нашей сегодняшней бизнесмен-миссии, дней Витебской области на Псковщине и делового визита в регион премьер-министра Беларуси. Три замечательных события совпали. И я уверен, что на протяжении этих дней мы сумеем найти еще больше интересных контактов и подписать много интересных контрактов», - заметил Владимир Зубов.

В свою очередь председатель Белорусской Торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов поблагодарил коллег из Пскова «за организацию столь масштабного мероприятия» и эффективное взаимодействие: только за первое полугодие проведено 12 совместных мероприятий. «Приглашаем вас в Белоруссию. А сегодня всем удачных переговоров», - пожелал он.

Но прежде чем участники встречи начали переговоры в формате B2B, им были презентованы возможности универсальной товарной биржи, экспортного финансирования, а также новые технологии для аграрного сектора и других отраслей хозяйства.

Механизмы сотрудничества

Ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности «Белорусская универсальная товарная биржа» Ирина Кравченя рассказала о том, как биржевые торги могут помочь выходу псковских предприятий на рынок Беларуси и других стран.

«Белорусская универсальная товарная биржа» открылась в 2005 году, и уже 19 лет успешно работает. «На данный момент у нас представлены компании из 76 стран мира. За последние две недели к странам, с которыми мы сотрудничаем, добавились такие страны удалённого торгового пояса, как Саудовская Аравия, Оман, Вьетнам и Венесуэла. Буквально вчера аккредитовалась на наших биржевых торгах компания из этой далёкой латиноамериканской страны», - сообщила она.

Ежегодный товарооборот белорусской биржи составляет примерно 4 миллиарда долларов, заключается порядка 500 тысяч сделок. При этом, 8 тысяч компаний - не резиденты Республики Беларусь. «У нас давние партнерские отношения с компаниями из Российской Федерации, есть компании-участницы из прибалтийских стран, юго-восточной Азии. И поскольку успешно развивается сотрудничество с компаниями из Китайской Народной Республики, год назад в июле 2023 мы открыли представительство в Шанхае», - рассказала она.

По данным на 2024 год, товарооборот с Псковской областью составляет 1 млн 286 тыс долларов. На данный момент аккредитовано 43 компании.

«Биржевые торги «Белорусской универсальной товарной биржи» - это действенный механизм сотрудничества между компаниями из разных стран, гарантирующий выполнение договорных обязательств и по оплате, и по поставке товара», - подчеркнула специалист управления внешнеэкономической деятельности биржи.

О том, как псковичи могут расширить свой бизнес при поддержке Банка развития Белоруссии, рассказал главный специалист управления клиентского менеджмента финансовой организации Павел Швайбович. «Наша миссия - экспортное финансирование белорусских поставок, финансирование инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса», - сказал он.

На протяжении 2013-2024 годов Банк развития оказывает активную финансовую поддержку экспортных поставок тракторов, автомобилей, сельскохозяйственной и строительной специальной техники, работ, услуг. «Мы готовы предоставлять кредиты по льготной ставке напрямую резидентам Псковской области для финансирования экспортных контрактов», - сказал Павел Швайбович.

Инновации для неба и земли

А белорусская компания «Авиационные технологии и комплексы» привезла в Псковскую область свой инновационный продукт. «Агродрон представлен макетом на открытой площадке в палатке Витебского центра маркетинга. К сожалению, не так просто привести настоящую боевую машину на территорию Российской Федерации. Но макет ничем не отличается от оригинала. Единственное, в нем нет электрики», - пояснила заместитель генерального директора предприятия Алена Тришкович.

В 2022 году «Авиационные технологии и комплексы» со своим агродроном завоевали второе место в номинации «Лучший цифровой продукт года» в конкурсе «Лидер цифровой экономики».

«Я с гордостью скажу, что агродрон - 100% белорусский продукт, в нем наше программное обеспечение», - отметила она.

Алена Тришкович напомнила, что 39 субъектов хозяйствования Республики Беларусь имеют устойчивые бизнес-связи с Псковской областью. «Я очень надеюсь, что мы будем сороковыми», - сказала она.

Российские партнеры тоже познакомили белорусских коллег с возможностями сотрудничества в сфере строительства и интересными разработками. Представитель «Псковжилстрой» Алина Гайдук рассказала, что компания, которая уже 15 лет успешно ведёт деятельность на рынке жилищного строительства, в последнее время привлекает к работе коллег из Белоруссии. «Недавно мы ездили в урбан-тур в Минск - понравились некоторые ваши объекты. Вектор нашей компании - создание комфортных жилищных условий для наших будущих жильцов. Планируем активно внедрять современные технологии строительства и проектирования совместно с коллегами из Белоруссии. Мы открыты сотрудничеству и диалогу».

Псковская компания «Азимут» представила участникам встречи универсальный внедорожник для передвижения по лесам и болотам. Его можно было детально разглядеть и даже сесть за руль. Машина стояла у входа в «Просторию», где проходила встреча.

«Это вездеход «Тактика». Мы привезли не макет, а настоящий вездеход, на котором вы можете прокатиться», - сказала руководитель отдела продаж компании Наталья Красикова.

По ее словам, машина может ездить по дорогам общего пользования. Покупатели вездеходов - как люди, которые любят охоту, рыбалку, так и большие организации: МЧС, Россети. «Мы представлены на территории всей России. Будем рады сотрудничеству с Белоруссией», - отметила Наталья Красикова.

Кроме того, свою продукцию представила лауреат российских и международных конкурсов кондитерского мастерства — основатель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова. Вкусные пряники можно было попробовать на организованной для гостей мероприятия дегустации.

Закрепили подписью

Бизнес-встречу также посетили почетные гости - заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«Белорусские предприятия - наши основные партнёры. На сегодняшний день подписано порядка 74 контрактов между предприятиями Псковской области и Республика Беларусь. Около 3 миллиардов рублей будет составлять товарооборот по этим кооперационным контрактам», - сообщила Нинель Салагаева.

Она также отметила, что планируется заключение долгосрочных контрактов, «которые ещё больше укрепят наши торговые и экономические отношения, будут способствовать процветанию и регионов и стран»

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко заметил, что именно в таких конкретных двусторонних переговорах вырабатываются интересные подходы и интересные проекты.

«Хотим поблагодарить наши торгово-промышленные палаты, которые активно включаются в эту работу», - сказал он.

Игорь Петришенко также пожелал участникам встречи взаимовыгодного сотрудничества и от имени белорусской делегации поздравил с 80-летним юбилеем Псковскую область.

Завершилась встреча церемонией подписания двусторонних документов между деловыми кругами Псковской области Российской Федерации и Республики Беларусь. Это пять соглашений о намерениях с потенциальным ресурсом в 1,6 млрд рублей.

Светлана Синцова
Фото ТПП Псковской области

Теги: #торгово-промышленная палата псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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