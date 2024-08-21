Экономика

Псковская область стала лидером по производству сыра в СЗФО

За первое полугодие 2024 года на территории Северо-Запада была произведена 12 391 тонна сыра, при этом половину от этого количества произвели на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство сыра в СЗФО выросло на 19,2%.

Лидером по производству сыра в СЗФО является Псковская область, за 7 месяцев здесь произвели 6 194 тонны сыра, а за июль - 809,6 тонны. Далее идет Калининградская область - за июль произведено 313,3 тонны сыра и Вологодская область - 280,7 тонны.