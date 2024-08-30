Экономика

Операторы колл-центров возглавили топ востребованных сотрудников на рынка труда Псковской области

Рейтинг самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Псковской области, которых искали местные работодатели этим летом, составили аналитики сервиса hh.ru. Эксперты подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели.

Инфографика: hh.ru

На первом месте оказались операторы контактных центров – на них приходится 9% резюме, появившихся этим летом в регионе. При этом псковским операторам по итогам этого лета готовы платить более 48 тысяч рублей.

Также в Псковской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли менеджеры в сфере продаж, водители и разнорабочие. Доход последних достиг уровня в 199 тысяч рублей, что более чем в 2 раза больше, чем еще в начале года (61 тысяча рублей). Высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Псковской области сейчас также могут получать сварщики (168 тысяч рублей).

Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться токари/фрезеровщики (160 тысяч рублей), которые заняли 14 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также машинисты (116 тысяч рублей), занявшие 15 место по ценности своей профессии этим летом в Псковской области.