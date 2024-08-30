Экономика

Валерий Лесников отметил нехватку квалифицированных кадров и низкий уровень зарплат в регионе

О проблемах малого и среднего предпринимательства рассказал в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Одной из проблем псковского бизнеса является дефицит кадров. Несмотря на то, что Псковский государственный университет выпускает специалистов иногда даже с двумя специальностями, этого недостаточно. Псковскому бизнесу нужны, зачастую, выпускники средних профессиональных образовательных учреждений с прикладными специальностями, которые уезжают из Псковской области в соседние регионы за более высокими зарплатами, заметил гость студии.

«Мы говорим, что зарплата должна быть высокая, но кто ее должен платить? Бизнес зарабатывает деньги на зарплату вместе со своими сотрудниками. У нас есть особая экономическая зона, но нужно понимать, что продукция, которая там производится - она не для Псковской области, и инвестиционный капитал, необходимый для того, чтобы там расположиться - 170 миллионов рублей. Сделайте меньше. Пусть это будет 80 миллионов, не так много для крупного бизнеса, но зато с одним условием - установить минимальную зарплату на высоком уровне. Так, например, сделано в Москве. При строительстве производства сумма инвестиционного капитала снижена, но минимальный уровень зарплат установлен на отметке в 90 000 рублей. Надо использовать наши возможности для привлечения малого предпринимательства к крупным производствам на основах того же субконтрактинга», - подытожил эксперт.