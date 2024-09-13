Экономика

Названы победители осенней ярмарки Псковского района

На осенней ярмарке, проходящей в Псковском районе в 24-й раз, состоялось награждение победителей. Дипломы и подарки отличившимся аграриям вручила глава муниципалитета Наталья Федорова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Все они были поощрены за умелую организацию торговли, ответственное отношение к подготовке и проведению ярмарки, высокое качество продукции и богатый ассортимент товаров.

Лучшими по производству и реализации сельскохозяйственной продукции стали (1, 2 и 3 места соответственно) предприятия «Победа», «Родина» и «Передовик». Среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – «Псковское райпо», «Племрепродуктор Назия», «ПсковАгроИнвест». Среди крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств – Алексеев Алексей Григорьевич, Пиманова Ирина Викторовна, Никандрова Лариса Викторовна. Среди участников конкурса ветеранского подворья – Логозовичская, Середкинская и Завеличенская волости. Среди мастеров художественно-прикладного творчества – Черепинский Иван Яковлевич, Николаев Валерий Анатольевич, Матвеев Антон Дмитриевич.

Также за активное участие в ярмарке награды получили «Балт-Фиш плюс», «Островское райпо», Павлов Алексей Владимирович, Иванова Людмила Александровна, Пух Михаил Витальевич, глава КФХ Мельник Владимир, Маркова Вера Владимировна, Чехонадских Татьяна Михайловна, Карамышевская, Краснопрудская, Писковичская, Торошинская, Тямшанская и Ядровская волости.