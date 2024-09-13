Модернизацию производств «ПсковКабель» и «Оско-Инвест» согласовал инвестсовет

Модернизацию производств «ПсковКабель», «Оско-Инвест», ООО «Магнитные системы», «Промгаз-Технологий» согласовал инвестсовет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Одобрение Совета получили четыре инвестиционных проекта по модернизации существующих производственных мощностей:
Кроме того, Совет одобрил предоставление господдержки в виде налоговых льгот двум предприятиям — Великолукскому опытному машиностроительному заводу, специализирующемуся в разработке грузоподъемной и прицепной техники, и кабельному заводу «Алюр». Предприятия планируют и дальше расширять свои действующие производства.