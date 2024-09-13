Экономика

Модернизацию производств «ПсковКабель» и «Оско-Инвест» согласовал инвестсовет

Модернизацию производств «ПсковКабель», «Оско-Инвест», ООО «Магнитные системы», «Промгаз-Технологий» согласовал инвестсовет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Одобрение Совета получили четыре инвестиционных проекта по модернизации существующих производственных мощностей:

«ПсковКабель» планирует развивать производство обмоточных проводов.

ООО «Магнитные системы» собирается модернизировать выпуск электромагнитных железоотделителей.

«Оско-Инвест» на существующей производственной базе организовать выпуск подстилки для лошадей на основе древесной стружки.

«Промгаз-Технологий» хочет организовать производство криогенных резервуаров и центробежных насосов.

Кроме того, Совет одобрил предоставление господдержки в виде налоговых льгот двум предприятиям — Великолукскому опытному машиностроительному заводу, специализирующемуся в разработке грузоподъемной и прицепной техники, и кабельному заводу «Алюр». Предприятия планируют и дальше расширять свои действующие производства.