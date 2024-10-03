Экономика

Комитет по сельскому хозяйству Псковской области: Мы заинтересованы, чтобы каждый сельхозпроизводитель получал поддержку

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области заинтересован в том, чтобы каждый сельхозпроизводитель получал поддержку. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Юлия Ким в ходе онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в Псковской области в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По ее словам, комитет сопровождает подготовку проектов фермеров к грантовым конкурсам, в том числе к конкурсу Минсельхоза «Агротуризм», победителями которого в этом году стали два участника из Псковской области.

Один из победителей — предприниматель Людмила Нани с проектом «Экобаза «Устьяново». «Сама Людмила Петровна и ее муж давно работают в сельском хозяйстве. В рамках проекта будут созданы модульные домики для размещения туристов, возможность пообщаться с сельхозживотными, поучаствовать в уборке урожая. Сумма гранта составляет 10 млн рублей, и 3 млн рублей - собственные средства», - рассказала Юлия Ким.

Суть второго проекта-победителя СПК имени Суворова «От коровы до бутылки» - показать все этапы производства молока с посещением цеха по переработке молока, а также с мастер-классом по приготовлению творога, дегустацией продуктов.

«Победа в конкурсе была неожиданным известием и для фермеров, и для нас. Из результатов прошлых лет мы понимали, что не каждая заявка будет принята. Наши специалисты помогали подготовить документацию. Муниципалитеты ходатайствовали за своих фермеров», - рассказала Юлия Ким.

Зампредседателя комитета отметила, что победитель этого года Людмила Нани участвует в конкурсе второй год. «В прошлом году ее проект был признан достойным, но финансирования не хватило. В этом году 92 проекта из всей страны признаны победителей. Это меньше половины от общего количества участников. Более 800 млн рублей будет направлено на их реализацию. Надеюсь, у победителей все сложится», - заключила она.