Экономика

Аналитики подсчитали стоимость приготовления традиционного псковского пирога

Аналитики сервиса «Едадил» проанализировали стоимость приготовления губника — традиционного блюда Псковской области — в шести городах региона (Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Печоры и Опочка). В расчете учитывались средние цены на основные ингредиенты, такие как ржаная или пшеничная мука, соленые грибы (чаще всего рыжики или грузди), лук и подсолнечное масло. По результатам анализа был составлен рейтинг городов по себестоимости губника.

Псковский губник — это пирог с начинкой из соленых грибов, который запекается в духовке.

Результаты исследования показали, что себестоимость одного губника в Великих Луках составляет 65,23 рубля. В Невеле и Пскове губник можно приготовить по близкой цене — 66,93 рубля и 68,22 рубля соответственно.

Дороже всего приготовить псковский губник в Опочке — 69,17 рубля. В числе городов с высокой стоимостью приготовления также оказались Печоры (68,67 рубля) и Остров (68,66 рубля).