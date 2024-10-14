Экономика

Псковская делегация участвует в форуме InRussia в Минеральных Водах

Делегация Псковской области во главе с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым принимает участие в международном форуме-выставке InRussia. Мероприятие проходит на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Здесь участники обсуждают актуальные вопросы создания и развития промышленной инфраструктуры в регионах, обмениваются практическим опытом развития инвестиционных площадок и налаживания деловых контактов с зарубежными инвесторами и бизнес-сообществом.



В составе делегации – представители особой экономической зоны «Моглино» и других крупных компаний региона. 18 октября псковичи приняли участие в пленарной сессии о возможностях российских регионов.

Форум охватывает темы, связанные с поддержкой инвестиций, реализацией промышленных проектов, подготовкой кадров и промышленным туризмом. На выставке представлены инвестиционные возможности, включая продукцию завода «Титан-Полимер», резидента ОЭЗ «Моглино».

Андрей Михеев рассказал, что отдельной темой форума этого года стало обсуждение результатов реализации цикла президентских национальных проектов, которые оказали серьезное влияние на развитие промышленной инфраструктуры в регионах и экономики страны в целом. Особое внимание участников форума было приковано к задачам, на решение которых нацелены новые нацпроекты.

В Псковской области, подчеркнул Андрей Михеев, промышленная инфраструктура активно развивается, в том числе растет потенциал основной промышленной площадки — ОЭЗ ППТ «Моглино», на которой сегодня зарегистрировано 16 резидентов и ведется строительство заводов двух компаний — «Исма Тех» и «Скрининг-М». Кроме того, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Великих Луках созданы два технопарка — «Технополис» и «Агрополис».

«Промышленная инфраструктура позволяет экономить расходы на старте ведения бизнеса и максимально быстро приступить к реализации проекта и запуску производственного процесса», — подчеркнул руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.