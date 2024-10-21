Экономика

14 тонн зерна собрали аграрии в Псковском районе

Уборку зерновых культур завершили в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Валовый сбор зерна составил около 14 тысяч тонн, при урожайности 32,2 центнера с гектара. «Такие результаты сопоставимы с показателями прошлого года», - отмела Наталья Федорова.

В сельхозпредприятиях заготовлено почти 35 тысяч тонн сенажа, 4 тысячи тонн сена, около 41 тысячи тонн зеленой массы на силос. Продолжается уборка кукурузы на силос.