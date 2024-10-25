Нинель Салагаева: Число вакансий в Псковской области достигло исторического максимума

Уровень безработицы в Псковской области на сегодняшний день достиг исторического минимума и составил 2,2%. Об этом заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сказала на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она уточнила, что совсем недавно одним из важнейших проблемных вопросов являлся высокий уровень безработицы, а сегодня российский рынок столкнулся с новым вызовом - критическим дефицитом трудовых ресурсов.
«Дефицит кадров - это проблема абсолютно всех социальных отраслей промышленности. Если бы этот вопрос был решен в ближайшее время, промышленность могла бы развиваться намного более активно. Уровень безработицы у нас в области на сегодняшний день достиг исторического минимума и составил 2,2%. При этом количество вакансий достигли своего исторического максимума», — добавила вице-губернатор.
В Российской Федерации реализуются различные меры по решению проблем дефицита кадров, реализуются программы по профессиональному бесплатному обучению отдельных категорий граждан. Готовится национальный проект «Кадры».