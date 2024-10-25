Экономика

Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 30-летие

Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 30-летие сегодня, 25 октября. Торжественное собрание по случаю 30-летия палаты проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Здесь владельцы бизнеса, руководители предприятий и предприниматели из разных сфер бизнеса могут в ходе неформального общения обменяться идеями и укрепить деловые связи с другими руководителями членских организаций и актуализировать информацию о возможностях господдержки регионального бизнеса.

Добавим, в настоящее время палата объединяет более 350 членов, среди них: предприятия различных отраслей промышленности (металлургической, нефтяной, машиностроительной, перерабатывающей, легкой, пищевой, сельскохозяйственной), коммерческие и некоммерческие организации, учебные заведения, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.