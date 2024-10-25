Экономика

Налоговые органы Псковской области в субботу будут работать до 17:00

Операционные залы налоговых органов Псковской области будут работать в субботу, 2 ноября, с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Приём и обслуживание налогоплательщиков в этот день будет осуществляться с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед. 3 и 4 ноября налоговые органы работать не будут, но для решения многих налоговых вопросов клиентам не нужно очно приходить в операционные залы. Почти всё можно сделать по телефону самостоятельно, напомнили в ведомстве.

На официальном сайте ФНС России размещено более 70 сервисов, позволяющих решить большую часть вопросов дистанционно. К примеру, проверить свои начисления, узнать сальдо ЕНС, подать документы на вычет, а также получить уведомление и уплатить налоги можно при помощи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для бизнесменов - «Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуального предпринимателя».

Если налогоплательщик желает направить обращение в налоговый орган, то можно воспользоваться личный кабинетом или же сервисом «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, записаться на прием в налоговый орган заранее можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».