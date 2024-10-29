Экономика

Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» в Псковской области, в частности привел ее в качестве примера нелогичного расходования средств федерального бюджета.

В четверг на рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете на 2025 и 2026-2027 годы Володин заявил, что распределение средств по программе поддержки десяти российских регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития следует пересмотреть.

Ранее была разработана программа, предусматривающая резервирование бюджетных ассигнований отдельно на каждую индивидуальную программу социально-экономического развития республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия, Чувашии, Алтайского края, а также Кировской, Курганской и Псковской областей.

«Мы говорим о нерешенных проблемах (этих регионов). (В них) Воды нет, тепла нет, другие вопросы не решаются - ремонт школ, детских садиков, больниц. Много проблем, которые не решены. А здесь (в Министерстве экономического развития решили ) - будем вкладывать в площадки (проекты), которые завтра еще неизвестно, чем закончатся, надо смотреть: это (решение вкладывать средства в те или иные проекты) - первоочередной (для региона ) вопрос? Но здесь-то (в программе поддержки 10-ти малообеспеченных регионов РФ) именно речь идет о тех денежных средствах, которые мы предлагали направить именно на увеличение бюджетной обеспеченности. Ищите (обращается к руководителям этих регионов) другие ресурсы, но только не те, которые предложено направить регионам, у которых масса проблем», - сказал Вячеслав Володин

В качестве примера он обратил внимание, в частности, на то, что в проекте федерального бюджета на Псковскую область в рамках программы по дополнительному финансированию 10-ти наименее обеспеченных регионов РФ, две трети средств программы - 3,9 млрд рублей предлагается внести в уставный капитал АО «Особая экономическая зона "Моглино"», пишет «Интерфакс».

«Слушайте, из 6 (выделенных региону на первоочередные задачи) миллиардов денежных средств (3,9 млрд направить на УК АО)?. Пускай регион решает и обсуждает в рамках Законодательного собрания (вопрос на УК АО). Если для них это (пополнение уставного капитала «Моглино») - главный приоритет, тогда это будет их решение. Но отсюда (из средств программы поддержки) брать и финансировать акционерное общество, наполняя уставный капитал 3,9 миллиардами, наверное, неправильно», - сказал председатель Госдумы.

Кроме того, по его словам, также 40% средств предлагается в Курганской области направить на строительство индустриального парка; в Калмыкии 655 миллионов - на финансирование субъектов МСП и оплату площадок услуг в интернете.

«Это совсем другое. Это не то, о чем мы говорили. Мы говорим: давайте окажем помощь регионам на решение первоочередных вопросов. А здесь вложение в то, что в итоге неизвестно, чем еще обернется. Да, надо развивать эти все - и зоны, и так далее, но только не за счет этих (по программе) денег, которые найдены (в бюджете) в непростое время, и изначально предлагалось направлять их на решение ключевых тем», - заявил Вячеслав Володин.

Он поручил первому зампреду Госдумы Александру Жукову провести совещание с приглашением комитета по бюджету и налогам, комитета по экономической политике, комитета по контролю, Счетной палаты, а также с приглашением министерства экономического развития, представителей регионов.

На проблему распределения средств в рамках программы обратил внимание в ходе рассмотрение проекта федерального бюджета председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.