Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» в Псковской области, в частности привел ее в качестве примера нелогичного расходования средств федерального бюджета.
В четверг на рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете на 2025 и 2026-2027 годы Володин заявил, что распределение средств по программе поддержки десяти российских регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития следует пересмотреть.
Ранее была разработана программа, предусматривающая резервирование бюджетных ассигнований отдельно на каждую индивидуальную программу социально-экономического развития республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия, Чувашии, Алтайского края, а также Кировской, Курганской и Псковской областей.
В качестве примера он обратил внимание, в частности, на то, что в проекте федерального бюджета на Псковскую область в рамках программы по дополнительному финансированию 10-ти наименее обеспеченных регионов РФ, две трети средств программы - 3,9 млрд рублей предлагается внести в уставный капитал АО «Особая экономическая зона "Моглино"», пишет «Интерфакс».
«Слушайте, из 6 (выделенных региону на первоочередные задачи) миллиардов денежных средств (3,9 млрд направить на УК АО)?. Пускай регион решает и обсуждает в рамках Законодательного собрания (вопрос на УК АО). Если для них это (пополнение уставного капитала «Моглино») - главный приоритет, тогда это будет их решение. Но отсюда (из средств программы поддержки) брать и финансировать акционерное общество, наполняя уставный капитал 3,9 миллиардами, наверное, неправильно», - сказал председатель Госдумы.
Кроме того, по его словам, также 40% средств предлагается в Курганской области направить на строительство индустриального парка; в Калмыкии 655 миллионов - на финансирование субъектов МСП и оплату площадок услуг в интернете.
Он поручил первому зампреду Госдумы Александру Жукову провести совещание с приглашением комитета по бюджету и налогам, комитета по экономической политике, комитета по контролю, Счетной палаты, а также с приглашением министерства экономического развития, представителей регионов.
На проблему распределения средств в рамках программы обратил внимание в ходе рассмотрение проекта федерального бюджета председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.