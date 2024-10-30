Экономика

Андрей Маковский попросил УФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») попросил региональное управление ФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло, чтобы не получить следующий мем про «сливочное золото». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 38-й сессии Псковского областного Собрания 31 октября.

Андрей Маковский напомнил, что страна ранее столкнулась с подорожанием и дефицитом куриного яйца. В результате появился горестный мем «куриная икра», и сейчас ситуация повторяется. «Мы получили огромное количество обращений по поводу удорожания масла», - сообщил он и попросил УФАС провести работу с поставщиками и магазинами.

Депутат подчеркнул, что это важный вопрос продовольственной безопасности, от сытости зависит эмоциональный настрой граждан.