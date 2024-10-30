Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Покажите нам корову!
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Лонгрид мифы о молоке
Профсоюз хороший инструмент
литературные премии
животноводство в Новосокольниках
босиком по траве
Кружки и секции для детей
Защита прав педагогов
 
 
 
ещё Экономика 30.10.2024 16:240 «Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах? 31.10.2024 12:350 Налоговую льготу для некоторых некоммерческих организаций отменили в Псковской области  31.10.2024 12:290 Налоговые льготы для вдов участников СВО и ВСЗ ввели в Псковской области 31.10.2024 11:370 Андрей Маковский попросил УФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло 31.10.2024 11:250 Артур Гайдук о «Моглино»: Надеюсь, мы все услышим слова спикера Госдумы 30.10.2024 22:250 Росстат сообщил о росте инфляции в конце октябре
 
 
 
Самое популярное 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 29.10.2024 17:1614 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 29.10.2024 15:402 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Андрей Маковский попросил УФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло

31.10.2024 11:37|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») попросил региональное управление ФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло, чтобы не получить следующий мем про «сливочное золото». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 38-й сессии Псковского областного Собрания 31 октября. 

Андрей Маковский напомнил, что страна ранее столкнулась с подорожанием и дефицитом куриного яйца. В результате появился горестный мем «куриная икра», и сейчас ситуация повторяется. «Мы получили огромное количество обращений по поводу удорожания масла», - сообщил он и попросил УФАС провести работу с поставщиками  и магазинами.

Депутат подчеркнул, что это важный вопрос продовольственной безопасности, от сытости зависит эмоциональный настрой граждан. 

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 204 человека
31.10.2024, 12:390 Перечень специальностей для получения «псковского гектара» расширили депутаты 31.10.2024, 12:350 Налоговую льготу для некоторых некоммерческих организаций отменили в Псковской области  31.10.2024, 12:350 Изменения в законодательство о продаже алкоголя приняли псковские депутаты 31.10.2024, 12:300 Александр Котов: Для эффективной работы регоператора нужен экономически обоснованный тариф на ТКО
31.10.2024, 12:290 Налоговые льготы для вдов участников СВО и ВСЗ ввели в Псковской области 31.10.2024, 12:270 «Зверьё моё»: Крыса-сфинкс. ВИДЕО 31.10.2024, 12:170 Холдинг Т1 представил собственные инсталляции на выставке «Политехнический музей: создавая настоящее» 31.10.2024, 12:160 Алексей Севастьянов: Я не разделяю спокойную позицию правительства региона по ситуации с вывозом ТКО
31.10.2024, 12:110 Армен Мнацаканян: Нужно заранее продумать подъезды к экотехнопарку, чтобы не допустить коллапса на федеральной трассе 31.10.2024, 12:090 Артур Гайдук: Для раздельного сбора мусора региону нужна новая техника 31.10.2024, 12:060 Андрей Михайлов: Лимиты по приему мусора в Островском районе превышены 31.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
31.10.2024, 12:020 Часть затрат регоператора на спецтехнику заложена в тариф по обращению с ТКО - комитет по ЖКХ 31.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 октября 31.10.2024, 11:570 Дмитрий Михайлов усомнился в достоверности данных об объемах вывоза мусора 31.10.2024, 11:550 Демаркировку некорректной разметки на площади Ленина проведут сегодня в Пскове
31.10.2024, 11:520 Понадобится ли Псковской области второй экотехнопарк, спросил Виктор Остренко 31.10.2024, 11:490 Раздельный сбор мусора в Псковской области появится после ввода в эксплуатацию экотехнопарка 31.10.2024, 11:480 Размер тарифа на вывоз мусора в Псковской области недостаточный – власти 31.10.2024, 11:430 Лицензирование экотехнопарка запланировано на первый квартал 2025 года
31.10.2024, 11:430 Запарились: когда откроют баню на «Кирпичах» в Пскове? 31.10.2024, 11:420 Анастасия Повторейко поинтересовалась перспективами «Спецтранскома» и «Экологистики» 31.10.2024, 11:400 Псковские власти: Повторения мусорного коллапса однозначно не будет 31.10.2024, 11:370 Андрей Маковский попросил УФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло
31.10.2024, 11:330 Техническая готовность экотехнопарка в Палкинском районе составляет 43% 31.10.2024, 11:300 «Три мудреца»: Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей 31.10.2024, 11:250 Артур Гайдук о «Моглино»: Надеюсь, мы все услышим слова спикера Госдумы 31.10.2024, 11:190 Андрей Маковский: Весь регион ждет запуска экотехнопарка
31.10.2024, 11:100 В Дно из-за короткого замыкания сгорел дом 31.10.2024, 11:010 Два человека пострадали при опрокидывании ВАЗа на улице Юбилейной в Пскове 31.10.2024, 10:480 «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования 31.10.2024, 10:440 Письменные доказательства по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде
31.10.2024, 10:364 Архитектор Юрий Ширяев предложил поставить на Четырех углах «Черный квадрат» 31.10.2024, 10:350 Сенаторам провели разминку в учебно-лабораторном корпусе медфака в Пскове 31.10.2024, 10:190 «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 31.10.2024, 10:080 48% псковичей не готовы снижать ожидания по зарплате в процессе трудоустройства – опрос
31.10.2024, 09:510 Седого мужчину разыскивают с 10 сентября в Гдовском районе 31.10.2024, 09:400 Псковский облсовпроф о защите прав педагогов 31.10.2024, 09:300 «Дневной дозор»: Дворы без машин, или как будет выглядеть Псков по новому закону 31.10.2024, 09:300 С 2031 года пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам
31.10.2024, 09:150 Минсельхоз предложил ввести с марта квоту на беспошлинный ввоз картофеля 31.10.2024, 09:020 Кабмин начал выдавать электронные подписи россиянам за рубежом 31.10.2024, 09:000 За решёткой в темнице: закулисье великолукского СИЗО-2 31.10.2024, 08:400 Евросоюз сократил экспорт виски в Россию на 21%
31.10.2024, 08:200 Доля отечественного лифтового оборудования в России достигает 90% - Минпромторг 31.10.2024, 08:000 В Госдуме хотят быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке 31.10.2024, 07:410 Человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Черкесске 31.10.2024, 07:300 Всемирный день городов празднуют 31 октября
31.10.2024, 07:000 Международный день экономии отмечают 31 октября 30.10.2024, 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 30.10.2024, 22:250 Росстат сообщил о росте инфляции в конце октябре 30.10.2024, 22:180 Только 7% компаний Пскова используют IQ-тесты при подборе персонала - опрос
30.10.2024, 22:050 Соревнования по легкой атлетике между Россией и Беларусью пройдут в Пскове 30.10.2024, 22:000 Почему ребенок просыпается с криком, ответила педиатр 30.10.2024, 21:400 Псковские школьники на «Уроке цифры» узнают о технологии магазина приложений 30.10.2024, 21:200 В России утвердили упрощенный порядок регистрации хозпостроек
30.10.2024, 21:150 Судебные приставы Псковской области стали донорами крови 30.10.2024, 21:000 В Пскове проходит отборочный этап всероссийского соревнования юных исследователей 30.10.2024, 20:490 Праздничный концерт к 80-летию протоиерея Олега Тэора прошел в Пскове. ФОТО 30.10.2024, 20:400 Молодые псковские педагоги станут участниками марафона Знание.Первые
30.10.2024, 20:200 Жители Псковской области могут стать участниками уникальной выставки-форума БИОТ 30.10.2024, 20:000 Псковская студентка вошла в топ-50 в программе «ГосСтарт. Стажировки» 30.10.2024, 19:460 Арт-медиации и многочисленные экскурсии ждут гостей на «Ночи искусств» в Псковском музее 30.10.2024, 19:400 Две матери в Псковской области ответили в суде за неуплату алиментов
30.10.2024, 19:200 Представители Псковской области работают на Всемирном конгрессе соотечественников 30.10.2024, 19:137 Фотофакт: Новая разметка появилась на площади Ленина в Пскове 30.10.2024, 19:000 Молодогвардейцы в Пскове посетили музей армии и флота 30.10.2024, 18:570 Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании
30.10.2024, 18:490 Валентин Власов стал семикратным чемпионом Псковской области по быстрым шахматам 30.10.2024, 18:460 Россельхознадзор с начала года проконтролировал отгрузку почти 12 тысяч тонн рапса от псковских производителей  30.10.2024, 18:440 Волейболистки псковской «Бригантины» стали чемпионками области 30.10.2024, 18:420 С начала года в Псковской области сняли с реализации более 30 кг молочной продукции
30.10.2024, 18:410 «Великий, могучий»: хранители русского языка — круглый стол. ВИДЕО 30.10.2024, 18:402 В Псковской области обновлены три дороги к медицинским учреждениям 30.10.2024, 18:400 Начальники караулов по конвоированию псковского УФИН повысили уровень профмастерства 30.10.2024, 18:280 Подросток предстанет перед судом в Псковском районе за попытку сбыта наркотиков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru