Экономика

Губернатор внес в Собрание проект бюджета Псковской области на 2025 год

В Псковское областное Собрание внесен проект бюджета Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В областной парламент бюджет поступил в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно законопроекту доходы в консолидированного бюджета области на 2025 год составят 56,23 миллиардов рублей, в том числе доходы областного бюджета 48,59 миллиардов рублей остальная часть — доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 51,78 миллиарда рублей.

Финансовые показатели, обозначенные в проекте областного бюджета, в процессе работы над документом будут изменены, в том числе в связи с уточнением параметров федерального бюджета и распределением средств на реализацию национальных проектов.