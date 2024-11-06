Бумажное производство в Псковской области нарастили почти на 50%

Индекс промышленного производства в Псковской области за период с января по сентябрь 2024 года составил 109,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Добыча полезных ископаемых и производство продукции обрабатывающих производств возросли на 8,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 17,4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 10,5%.
Из основных видов продукции обрабатывающих производств в январе – сентябре 2024 года по сравнению с январем – сентябрем 2023 года в наибольшей степени возросло:
производство бумаги и бумажных изделий – на 49,5%,
ремонт и монтаж машин и оборудования – на 31%,
производство пищевых продуктов – на 21,1%,
производство мебели – на 19,8%.
В наибольшей степени сократилось:
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 13,4%,
производство химических веществ и химических продуктов – на 12,4%,
производство резиновых и пластмассовых изделий – на 11%.