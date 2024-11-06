Экономика

В Псковской области сократилось производство яиц

Производство яиц в Псковской области сократилось на 6,8% в январе – сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

При этом выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 48,5% и молока на 4,7% соответственно.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 334,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 175,9 тысячи тонн молока, 63,4 миллиона яиц.

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на убой на их долю приходится 99,5%, молока – 85,8%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец сентября 2024 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1598,2 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 47,8%. Крупного рогатого скота насчитывалось 58,9 тысячи голов, из него более половины коров – 29,9 тысячи голов. Численность овец и коз составляла 22 тысячи голов.