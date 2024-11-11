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Экономика

Сколько нужно денег для запуска своего продукта на маркетплейсе, рассказал эксперт

11.11.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Вопрос бюджета — один из ключевых для старта на маркетплейсе. Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев назвал точные цифры, которые необходимы новичку, чтобы дать старт своему бизнесу на маркетплейсе.

Эксперт начал с того, что предприниматели делятся тезисом о том, что обычно минимальный стартовый бюджет составляет 100 000 рублей. Эта сумма позволяет закупить первую партию товара, оплатить расходы на логистику, доставку на склады маркетплейсов и запустить минимальную рекламную кампанию.

«Один из них рассказал, что на этом этапе он рассматривал вложенные средства как инвестицию в опыт: деньги не принесли большой прибыли, но помогли понять, как реагирует рынок и как работают механики платформы», — поделился спикер.

При этом, по словам Максима Солнцева, важно заложить резерв, особенно если товар будет пользоваться спросом. Некоторые рекомендуют умножать начальную сумму на три. Это означает, что, если вложено 100 000 рублей, желательно иметь резерв в 200 000. Ведь даже при удачных продажах деньги за проданный товар возвращаются не сразу, а также потребуется финансировать следующую партию для поддержания оборота, пишет RuNews24.ru.

«Один из моих подопечных поделился, что такой подход помог ему минимизировать риски, связанные с задержками поступлений и необходимостью своевременного пополнения ассортимента», — добавил представитель банка.

Когда дело касается источников финансирования, эксперт рекомендует начинать с собственных средств или поддержки близких. Привлечение кредитных средств и инвесторов на начальном этапе может создать лишнее давление, особенно если человек только начинает. 

«Один из предпринимателей рассказал, что при успешной модели бизнеса он смог в дальнейшем использовать прибыль для погашения кредита, но первоначально вкладывал свои сбережения, избегая рисков, связанных с обязательствами перед инвесторами или банками», — рекомендует эксперт. 

Итак, подход к бюджету должен быть продуманным и гибким. Вкладывать все средства сразу в разнообразный ассортимент — это ошибка, с которой сталкиваются многие.

«Опытные предприниматели начинают с небольшого ассортимента и постепенно его расширяют, концентрируясь на успешных позициях. Такой подход позволяет минимизировать риски и адаптировать стратегию по мере получения опыта и знаний о рынке», — заключил Максим Солнцев.

Теги: #товар #маркетплейс
Источник: Псковская Лента Новостей
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