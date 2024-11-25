Экономика

«Дневной дозор»: Нужны ли фермерские рынки в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли фермерские рынки?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Идея создания фермерского рынка в Пскове продолжает, что называется, «витать в воздухе». За последнее десятилетие было несколько попыток, инициированных как властями, так и частным бизнесом. Еще при губернаторе Андрее Турчаке Пушкинская улица в Пскове превращалась по субботам в рынок выходного дня, где фермеры могли реализовать свою продукцию. В торговом центре «Акваполис» открывался фреш-маркет «Корзинка», где можно было приобрести фермерскую продукцию. Все эти и им подобные проекты – пока не увенчались успехом. Но сама идея не умерла – очередную точку продажи фермерской продукции планируется открыть на месте бывшего «белорусского рынка», между улицами Ленина и Карла Маркса. О планах по строительству рынка в этой локации стало известно по итогам заседания регионального совета по инвестициям. По мнению властей, фермерский рынок в центре города может стать востребованной точкой притяжения и визитной карточкой для фермерских хозяйств региона, поможет им при продвижении собственной продукции.

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Кстати, относительно успешные примеры работы фермерских рынков в регионе есть. За примерами далеко ходить не надо. В том же Изборске вполне успешно торгуют своей продукцией местные фермеры. Они даже умудряются поставлять свою продукцию в Москву и Петербург.

Мнения о необходимости фермерских рынков в городе разные. Некоторые считают, что такие площадки нужны. Они помогают мелким сельхозпроизводителям продавать товары без наценки, например, результаты труда фермеров, бабушек и дедушек. Что на рынках можно купить натуральные продукты и быстро продать излишки собственного сада-огорода. Но если вспомнить историю Пскова, то на тех же рынках выходного дня в свое время бабулек, торгующих своими помидорами, было всегда меньше, чем перекупщиков, которые перепродают якобы фермерские продукты. Другие полагают, что для продажи фермерских товаров сегодня существуют и другие, более цивилизованные формы торговли - их можно заказать в сети Интернет, или приобрести в некоторых гипермаркетах.

Мы решили спросить представителей фермерских хозяйств, экспертов, нужен ли фермерский рынок Пскову? Подходит ли для его создания территория бывшего «белорусского рынка»? Нужны ли площадки сбыта в городе псковским фермерам? Есть ли у псковичей спрос на фермерскую продукцию? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Фермерские рынки пользуются большой полярностью у жителей города Пскова, поскольку играют важную роль в качестве места для покупки свежих продуктов и площадки для поддержки локальных производителей. Кстати, это сохранение культурных традиций нашего города. Сейчас в городе уже действуют несколько таких локаций, например: на улице Народной и на Текстильной. На этих локациях пенсионеры могут продать излишки своей продукции. Еще одна - более популярная локация - находиться на улице Пушкина. Она пользуется огромным спросом у туристов, подчеркнула начальница отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева.

«В интересах обеих сторон администрация города в первую очередь учитывает потребности как покупателя, желающего приобрести свежую и экологически чистую продукцию, так и фермера, стремящегося реализовать свою продукцию. Поэтому одним из преимуществ фермерских рынков является то, что они предоставляют местным фермерам и производителям возможность напрямую продавать свою продукцию, без посредников, а для покупателей — приобрести свежую продукцию. Также на территории города Пскова в недалеком будущем будет реализован инвестпроект, который будет предусматривать фермерский рынок. Будет он располагаться в центре города на месте бывшего "Белорусского рынка". Этот инвестпроект был представлен и одобрен на региональном совете по инвестициям. Необходимо отметить, что данное пространство рынка будет включать крытое помещение, а также к нему будет благоустроена терраса вокруг территории и детская игровая площадка. Внутри павильона разместятся продуктовые ряды, будет также предусмотрена зона кафе и зона для проведения мастер-классов».

Почему не увенчались успехом предыдущие попытки создать постоянно действующий фермерский рынок, судить сложно, считает генеральный директор псковской сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова. Возможно, фермерам и покупателям не подошли локации, или не хватило массированной рекламы такого фермерского рынка. Сейчас фермеры сами вынуждены больше заявлять о себе и рассказывать о своей продукции, но только на небольших площадках. Также многие люди ошибочно думают, что на фермерских рынках цена завышена. Хотя, как показывает практика, цена на товар напрямую от производителя – всегда минимальная. Поэтому локация для сбыта фермерской продукции в Пскове нужна, Интернет-площадки не всем фермерам подходят, убеждена Светлана Климова.

«Безусловно, нужны, потому что и фермеры должны представлять свою продукцию, и на этих рынках покупатель может продегустировать продукцию, продавец может рассказать, заявить о себе. Поэтому я считаю, что рынки очень нужны. Вопрос, почему не состоялись предыдущие какие-то варианты. Тут надо разбираться в причинах. Возможно, высокая плата, возможно, неудобные заезды, возможно, нет рекламы для населения, то есть не знают, не понимают, может быть, что это такое. Это очень нужно. Мы свою продукцию, например, не можем продавать через Ozon, потому что там не предоставляют холодильные камеры. У нас нет консервантов, соответственно, хранение должно быть обязательно в температурном режиме. Поэтому для нас (маркетплейс) не подходит, например. Мы сами много заявляем о себе, делаем дегустации, делаем презентации. И поэтому фермерский рынок был бы для нас хорошей площадкой».

Не у всех фермеров заработка хватает на наемный персонал. Чаще всего фермеры сами занимаются своим хозяйством и продажей собственной продукции. Из этого вытекает логичный вопрос: кто, когда и где сможет продавать произведенную продукцию? Значительно проще было бы использовать площадки, основанные на интернет платформе. Но не весь фермерский товар там можно продать.

Также успешность фермерского рынка, во многом зависит от места, в котором он будет расположен. Локация должна быть удобной для покупателей и продавцов - считает фермер Людмила Мельник.

«Да, нужны, потому что мы в основном сами реализуем свою продукцию на рынках. Но надо подумать, как рынки будут работать. Раз в неделю нам было бы выгодно, выстраиваются очереди. Или суббота выходного дня. Очень удобно. Два раза в неделю поработал на рынке, а остальное время мы тратим на выращивание. Ну и люди потихонечку узнают. Если рынки будут, нам будет здорово».

Фермерский рынок может стать дополнительным источником дохода для средних и мелких фермерских хозяйств. Но люди сейчас не подготовлены - нужно постепенно приучать покупателей и продавцов к культуре фермерского рынка. Также цены за места для продавцов своей продукции - не должны быть заоблачными. Если будет качественно организована площадка, поддерживаться порядок на самом рынке, он заработает, убежден руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прометей», президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер», доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков.

«Насколько велик будет спрос и как люди привыкнут ходить на такие рынки? В любом случае, начинать нужно постепенно. Как будет организована торговля фермерскими продуктами, чтобы она происходила регулярно и люди могли к ней привыкнуть? Когда они освоятся, то станут покупать эти продукты. Люди и сейчас ходят на рынки и покупают там товары, которые продают как фермеры, так и перекупщики. На таких рынках они смогут приобрести фермерские продукты напрямую у производителей».

У населения есть большой запрос на экопродукцию, ведь в сетевых магазинах очень ограниченное число товаров без красителей и консервантов, а это, в первую очередь, наше здоровье. Так что идея создания фермерского рынка – имеет право на жизнь, но с определенными оговорками, считает председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков.

«Движение здорового образа жизни, которое распространяется, в том числе, на правильное питание, растет. Потребность такая присутствует. Другое дело, что, наверное, не так много сейчас небольших хозяйств, которые могут, по крайней мере в нашем регионе, предложить на постоянной основе качественный продукт. То есть это какие-то сезоны чаще всего. Но и чтобы это не превращалось в такой рынок-развал, чтобы это все было красиво, круглогодично, нужно очень хорошо и правильно администрировать, чтобы наполнить это пространство, чтобы это пространство не просто было фермерским рынком, а чтобы новая точка притяжения в городе, может быть, совмещать с общественным питанием, современными модными фудкортами».

В регионе все больше открывается фермерских хозяйств и ремесленных производств. По всей области много фермеров которые производят экологически чистые продукты. Единственный недостаток – это небольшой объем производимой фермерами продукции. Нам нужно больше равняться на европейские страны, где существует много подобных рынков, и на этих же площадках кафе готовят блюда из фермерских продуктов. Такой формат необходим и Пскову, считает депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Денис Иванов.

«В настоящее время возникают сложности при заключении договоров с фермерскими хозяйствами. Возможно, стоит рассмотреть вариант централизованного сотрудничества, организации логистики, привлечения продавцов и реализации продукции напрямую. Необходимо наладить взаимодействие с фермерскими хозяйствами, поскольку мы можем производить большое количество продукции, но испытываем трудности с маркетингом. Под маркетингом подразумевается процесс закупки и реализации продукции. Я считаю, что фермерские хозяйства получат возможность эффективно реализовать свою продукцию, поскольку розничная торговля является наиболее рентабельным направлением. Кроме того, потребители смогут больше узнать о производимой продукции. Поэтому я поддерживаю данную инициативу».

Сегодня фермеры все больше говорят о том, как трудно реализовать произведенную продукцию. В современных условиях не работают традиционные для малых хозяйств каналы сбыта.

Однозначно малые и средние производители нуждаются в эффективном канале выхода на покупателей. Главная задача – заинтересовать фермеров в сбыте своей продукции, помочь выстроить взаимодействие с федеральными торговыми сетями и создать эффективные площадки для торговли в городе. Такой опыт есть и в Пскове, и в других муниципалитетах.

Для власти успешная реализация проекта фермерского рынка – это двойной позитивный эффект. Для малых хозяйств – это канал сбыта продукции, а для горожан и гостей региона – возможность приобрести напрямую от производителя местные деликатесы.

Виктория Семенова