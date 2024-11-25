Экономика

Ищут давно, но не могут найти: дефицит кадров - 2024. ЛОНГРИД

Сегодняшний рынок труда характеризует рекордно низкая безработица и острый кадровый дефицит: по итогам II квартала 2024 года отечественная экономика нуждалась в 2,7 млн работников. Нехватка персонала ощущается во всех сферах. Открыты вакансии рабочих, продавцов, строителей, инженеров, учителей, медиков, аграриев. Зачастую работодатели готовы брать людей без опыта, обучать за свой счёт и платить солидные зарплаты. Но трудовых ресурсов всё равно не хватает, в том числе и в Псковской области.

Какие профессии наиболее востребованы в регионе? Какие меры принимаются, чтобы удержать работников в родных местах? Какие новшества кадровой политики нас ждут в обозримом будущем? Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с подробностями.