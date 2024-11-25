Экономика

Псковская область заняла 58 место по способности населения накопить миллион

Псковская область занимает 58 место в рейтинге регионов РФ по способности населения накопить миллион рублей, следует из результатов исследования РИА Новости.

Средний срок накопления одного миллиона рублей в Псковской области составляет 8,6 лет. Доля работников, которые не смогут накопить данную сумму за 10 лет стажа, составляет 25,4%.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления 1 миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от зарплаты ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой в среднем за 12 месяцев - с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Дополнительным показателем является доля работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Санкт-Петербург;

11 место - Мурманская область;

16 место - Ленинградская область;

19 место - Архангельская область;

23 место - Республика Карелия;

25 место - Вологодская область;

32 место - Калининградская область;

47 место - Новгородская область.

Лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, накопить 1 миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область с результатом четыре года и семь месяц.

На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления 1 миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно. Таким образом, в большинстве регионов-лидеров накопить 1 миллион рублей можно менее чем за пять лет. Эксперты отмечают, что в «богатых» регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как заработки позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в «бедных» регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить миллион нужно порядка 10 лет, или в два раза дольше, чем в лидирующей Чукотке.

Оценивая долю работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы, можно отметить еще большую разницу между регионами. Если по среднему времени накопления миллиона регионы отличаются максимально в 2,6 раза, то по доле работников, которые не смогут накопить крупную сумму за 10 лет, разница существенно больше. В целом по России порядка 12% работников не смогут накопить миллион даже за 10 лет работы. Вместе с тем в Камчатском крае и Республика Саха (Якутия) таких людей практически нет.