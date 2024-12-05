Экономика

Псковским родителям напомнили об увеличении с 2025 года размера налогового вычета

С 1 января 2025 года увеличится размер стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работникам, на обеспечении которых есть дети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

По данной категории вычетов будут действовать следующие изменения:

увеличится размер вычета: на второго ребенка он составит 2 800 руб. в месяц (сейчас 1 400 руб.); на третьего ребенка и каждого последующего - 6 000 руб. в месяц (сейчас 3 000 руб.); дополнительный вычет на ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя или приемного родителя - 12 000 руб.;

для предоставления вычета увеличится размер предельного дохода до 450 000 руб. (сейчас 350 000 руб.).

Также работнику не нужно будет подавать заявление работодателю для получения вычета на детей. Налоговый агент будет предоставлять вычет автоматически при наличии всех необходимых сведений о ребенке. Если вычет будет предоставляться впервые, то работнику необходимо передать подтверждающие документы. Основными документами являются свидетельства о рождении всех детей.

Получателями вычета могут быть (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

родитель ребенка (как родной, так и приемный);

супруг или супруга такого родителя;

усыновитель;

опекун;

попечитель.

Кроме того, с 1 января 2025 года появится новый налоговый вычет, который тоже отнесен к категории стандартных налоговых вычетов и будет предоставляться работодателем на основании документов, представляемых самим налогоплательщиком. Это вычет для лиц, которые сдали нормативы ГТО, неважно какой тип значка, и одновременно прошли диспансеризацию.

Вычет будет предоставляться в размере 18000 руб. за налоговый период, действовать он будет однократно. Если на следующий год налогоплательщик снова прошел диспансеризацию и подтвердил свой значок или получил новый, то вычет будет применен к следующему налоговому периоду.