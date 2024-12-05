Экономика

Что такое АвтоУСН, расскажут представители налоговой службы в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 11 декабря. На этот раз речь пойдет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

АвтоУСН была введена в качестве эксперимента еще в 2022 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. В Псковской области на законодательном уровне принято решение о введении АвтоУСН с 1 января 2025 года.

Что такое АвтоУСН? Каковы ее преимущества? Кто вправе применять АвтоУСН? Какие возможности расширяются для применения АвтоУСН с 2025 года? На эти и другие вопросы ответят заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Марина Никандрова и начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Анна Буланькова.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.