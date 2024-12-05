Экономика

Что такое автоУСН, рассказали представители налоговой в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 11 декабря.

АвтоУСН была введена в качестве эксперимента еще в 2022 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. В Псковской области на законодательном уровне принято решение о введении автоУСН с 1 января 2025 года.

Что такое автоУСН? Каковы ее преимущества? Кто вправе применять автоУСН? Какие возможности расширяются для применения автоУСН с 2025 года? На эти и другие вопросы ответили заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Марина Никандрова и начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Анна Буланькова.