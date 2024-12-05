Экономика

Андрей Козлов назвал факторы, при которых сельхозпродукция может подешеветь

Несколько факторов, при которых продукция сельхозтоваропроизводителей может подешеветь, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«За счет, наверное, только высокого урожая или переизбытка. Или если где-то закрыт рынок и не хватает потребителей. На сегодняшний момент у нас страна большая, я думаю, потребитель есть. Тем более, у нас сейчас открыт рынок, мы экспортируем продукцию, в том числе и рапс, и свинину экспортируем. Есть пример "Великолукского мясокомбината". Они перешли на большой процент экспорта, там за счет курсовой разницы цена на сырье на процентов 30−40 дороже», - отметил депутат.

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Он также рассказал, что сельхозтехника играет немаловажную роль в ценообразовании.

«Белорусские тракторы, энергоемкие тракторы "сырые" достаточно. В основном в Беларуси тракторы прошлого века, на мой взгляд, это трактор только для фермера или какой-то коммунальной техники. Сейчас, чтобы иметь низкую себестоимость, люди покупают широкозахватную технику и технику с большими лошадиными силами, мощную технику. Соответственно, она способна уменьшить себестоимость. Соответственно, у белорусов техника, которая высокомощная или, скажем, высокоэнергоемкая, тоже достаточно "сырая"», - подытожил Андрей Козлов.

Ранее депутат рассказал, что в сельскохозяйственном секторе в Псковской области задействован лишь небольшой процент отечественной техники.