Экономика

Новое предприятие по маркировке алкогольной продукции появится в Псковской области

Новое предприятие по маркировке алкогольной продукции появится в Псковской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Мне приятно отметить, что по целому ряду направлений мы являемся "первопроходцами", первыми в стране. И это несмотря на то, что Псковская область - регион непростой. На федеральном уровне это тоже видят, поддерживают, помогают», - высказался Михаил Ведерников.

Одним из таких направлений, в котором Псковская область является пилотным регионом, станет маркировка импортной алкогольной продукции. «Алкогольная продукция заграничного производства, которая поступает в Россию, какое-то время маркировалась за пределами нашей страны с целью избежать каких-то спекулятивных вещей и злоупотреблений. Большое количество такой продукции идет именно через Псковскую область, но "по умолчанию" наш регион не попал в число пилотных. Нам удалось убедить коллег в правительстве, что Псковская область должна быть в числе пилотных», - рассказал Михаил Ведерников.

Таким образом региону удалось инициировать принятие изменений в федеральное законодательство. «Потому что Прибалтика - это не то, что недружественные, а откровенно агрессивно воинствующую позицию занимает в отношении России», - подчеркнул губернатор.

«Кормить их такой опцией (маркировкой алкогольной продукции за пределами России - ред.), как минимум, странно», - выразил свое мнение глава региона.

С сентября 2025 года вся продукция, за исключением той, которая маркируется на производстве - это порядка 10%, должна будет маркироваться на территории Российской Федерации. «Для нас это - хорошее решение, потому что это новые рабочие места и это отчисление в региональный бюджет. Это, если хотите, можно назвать инвестиционным проектом. По сути, еще одно предприятие будет», - сообщил Михаил Ведерников.

А с 1 марта 2026 года вся продукция должна будет маркироваться либо на территории России, либо на территории дружественных стран.

Программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 декабря, в 13.00.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.