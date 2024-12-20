Экономика

ГК «Кабош» просит суд приостановить взыскание неуплаченных налогов в сумме более 44 млн

ООО «Группа компаний "Кабош"» обратилось в суд с иском о приостановлении исполнительного производства по взысканию неуплаченных налогов, сборов (пеней, штрафов) в сумме более 44 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В обоснование заявления о приостановлении исполнительного производства общество указывает, что в декабре текущего года в адрес УФНС России по Псковской области направлено обращение об урегулировании текущей задолженности по налогам и обязательным страховым взносам с предложением о заключении мирового соглашения.

Предварительное и судебное заседания назначены на 26 декабря (дело №А52-7314/2024).

Кроме того, в Арбитражный суд Псковской области УФНС России по Псковской области подало заявление о признании ООО «Группа компаний "Кабош"» несостоятельным (банкротом).

В настоящий момент заявление оставлено судом без движения (дело №А52-6732/2024).