Экономика

В Псковской области более чем на треть вырос объем сборов страховщиков

Совокупные сборы страховщиков в Псковской области за 9 месяцев 2024 года достигли 2,6 млрд рублей. Это на 35,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 80% абсолютного прироста страхового рынка приходится на добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского отделения Центробанка.

Несмотря на снижение количества заключенных в январе – сентябре 2024 года договоров добровольного страхования жизни, взносы псковичей по ним выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили более 1 млрд рублей.

Увеличение сборов объясняется почти трехкратным ростом среднего взноса на один полис, а также растущим спросом на накопительное и инвестиционное страхование жизни, который отмечается в целом по стране. Последнее может быть связано с дополнительным спросом на полисы сроком до одного года. По ним страховые компании предлагают фиксированный доход, сопоставимый с банковскими вкладами на тот же срок. Однако средства, вложенные в программы страхования жизни, в отличие от банковских вкладов, сейчас не застрахованы государством. Страхование жизни будет защищено системой гарантирования по аналогии с действующей системой страхования вкладов, начиная с 2027 года.

За январь – сентябрь 2024 года страховые компании выплатили своим клиентам в Псковской области почти 1,3 млрд рублей по заявленным страховым случаям. Половина пришлась на выплаты по договорам добровольного страхования жизни, еще треть – по ОСАГО.