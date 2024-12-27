Экономика

Банк России опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году

Годовая инфляция в начале 2025-го продолжит расти и может достигнуть пика весной, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

«Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — указывается в документе.

По оценке регулятора, в ближайшие месяцы темпы роста цен начнут замедляться, это будет происходить по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий, пишет РИА Новости.

Посвященное этой теме заседание совета директоров ЦБ состоялось 20 декабря. На нем было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, при этом рынок ожидал ее повышения до 23%. Банк России также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: он будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.