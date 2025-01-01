Экономика

МРОТ в 2025 году вырос на 17%

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 16,9%, составив 22 440 рублей. Об этом сообщили в инспекции труда в Псковской области.

Как сообщили в инспекции, это изменение коснется около 4,2 миллиона работников по всей стране. В результате увеличения МРОТ также возрастут размеры различных социальных выплат, включая пособия и отпускные.

Повышение минимальной заработной платы является частью национальной стратегии экономического роста, определенной указом президента Российской Федерации. Согласно плану, к 2030 году МРОТ должен достигнуть отметки в 35 тысяч рублей, что станет важным шагом для улучшения уровня жизни населения.