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Экономика

Как правильно сформировать финансовую подушку, объяснил специалист

09.01.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

В современном мире финансовая стабильность становится всё более важной. Неопределённость в экономике, неожиданные расходы и потеря источника дохода могут произойти с каждым. Чтобы защитить себя и свою семью от финансовых трудностей, создание финансовой подушки безопасности — это важный шаг. 

В условиях нестабильной экономики и непредсказуемых жизненных ситуаций каждому из нас важно иметь финансовую подушку безопасности. Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ имени Плеханова, подробно рассказала о том, что это за резерв, как его сформировать и правильно использовать.

«Финансовая подушка безопасности — это резервный фонд, который помогает справляться с непредвиденными финансовыми трудностями, такими как потеря работы, медицинские расходы и другие экстренные ситуации», — пояснила эксперт.

Основная цель подушки безопасности — обеспечить финансовую стабильность, защиту от долгов и стресса в кризисные моменты. Она позволяет нам чувствовать себя увереннее, зная, что в критической ситуации у нас есть средства для разрешения трудностей.

Финансовая подушка безопасности дает нам свободу маневра в сложных ситуациях. Например, в случае потери источника дохода, она может покрыть базовые расходы:

  • Коммунальные услуги;
  • Продукты питания;
  • Платежи по кредитам и страховым полисам;
  • Налоги;
  • Медикаменты.

Это резервный фонд, который поможет справиться с неожиданными тратами – например, если сломался ноутбук или необходима срочная операция. В такие моменты знание того, что у вас есть средства на непредвиденные обстоятельства, значительно снижает уровень стресса.

Юлия Шайхразеева рассказала, как сформировать финансовую подушку безопасности.

«Определите свои базовые расходы. Важно понимать, какие траты являются обязательными и без которых просто невозможно обойтись. Установите цель. Определите сумму, которую вы хотите накопить для своей подушки безопасности, и разработайте четкий план. Создайте план сбережений. Решите, сколько денег вы можете откладывать каждый месяц. Даже небольшие суммы со временем могут значительно увеличиться. Автоматизируйте сбережения. Настройте автоматические переводы на ваш депозитный счет сразу после получения зарплаты, чтобы избежать нежелательных трат. Регулярно пересматривайте. Важно периодически оценивать свои расходы и вносить изменения в размер подушки безопасности в зависимости от ваших финансовых условий. Не трогайте подушку без необходимости. Используйте средства только в экстренных ситуациях», - сказала эксперт.

После использования восстанавливайте подушку. Восстановите подушку безопасности как можно быстрее после того, как она была использована. Рекомендуется иметь сумму, равную 3-6 месяцам ваших обязательных расходов, чтобы быть готовым к различным жизненным ситуациям. Ваши средства должны быть легкодоступны. Лучше всего хранить их на депозитном счете с возможностью досрочного снятия. Создайте выделенный счет для вашей подушки безопасности, чтобы не смешивать его с текущими расходами, пишет RuNews24.ru.

Финансовая подушка безопасности — это незаменимый инструмент для защиты от финансовых неурядиц. Следуя советам Юлии Шайхразеевой и формируя грамотный финансовый план, вы можете создать надежную защиту для себя и своей семьи в непредвиденных ситуациях. Это не просто материальный резерв, а также уверенность в завтрашнем дне. Напоминаем, что правильные финансовые привычки формируются не сразу, но ваше стремление и последовательные действия приведут к успеху.

Теги: #сбережения
Источник: Псковская Лента Новостей
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