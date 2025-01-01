Экономика

Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику

Минпромторг предложил включить автомобильные радиоэлектронные компоненты в эксперимент по маркировке электроники с 28 февраля 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается расширить номенклатуру товаров, указанных в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента, дополнив ‎его автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, включая радиоэлектронную продукцию, связанную ‎с электронными системами управления», — говорится в пояснительной записке.

В частности, перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции предлагается дополнить счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами, указано в тексте проекта постановления.

Также с 31 мая 2025 года эксперимент предлагается распространить на электронные системы доставки никотина и устройства нагревания табака. Кроме того, Минпромторг намерен продлить сроки проведения эксперимента по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года (сейчас он действует до 31 августа 2025 года).

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции начался в России с 1 декабря 2023 года. На первом этапе в перечень вошла светотехническая продукция и ее компоненты, к примеру розетки, светочувствительные проводники, лампы и фонари, пишут «Известия».