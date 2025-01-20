Псковская область в 2024 году получила от РЖД 735 млн рублей налогов

В 2024 году сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области составила 735 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех регионов ОЖД составила 16 млрд рублей по итогам 2024 года Наибольшие суммы получили Ленинградская область и Санкт-Петербург – 4,9 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно.
Остальные регионы Северо-Запада получили:
Преимущественно эти налоговые поступления направлены на развитие транспортной системы регионов.