Инвесторам в Пскове предлагают площадку для создания банкетного зала

Инвестиционная площадка для создания ресторана, банкетного зала с перспективами роста ждет инвестора в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Основные характеристики объекта:
Инвестиционная площадка предлагается для использования в целях размещения банкетного зала, ресторана недалеко от центра города Пскова. На территории расположено здание из трех этажей общей площадью 680 квадратных метров.
«Близость к центру города обеспечит приток клиентов и создаст условия для успешной работы заведения. Псков — это не только исторический город, но и развивающийся туристический центр, что дополнительно увеличивает потенциальный поток посетителей», - отметили в фонде.
Характеристики инженерной инфраструктуры: