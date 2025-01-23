Экономика

Инвесторам в Пскове предлагают площадку для создания банкетного зала

Инвестиционная площадка для создания ресторана, банкетного зала с перспективами роста ждет инвестора в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Основные характеристики объекта:

Местоположение: город Псков, улица Петропавловская, 18а.

Кадастровый номер: 60:27:110108:80.

Площадь участка: 0,1 га.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Форма собственности: частная собственность.

Инвестиционная площадка предлагается для использования в целях размещения банкетного зала, ресторана недалеко от центра города Пскова. На территории расположено здание из трех этажей общей площадью 680 квадратных метров.

«Близость к центру города обеспечит приток клиентов и создаст условия для успешной работы заведения. Псков — это не только исторический город, но и развивающийся туристический центр, что дополнительно увеличивает потенциальный поток посетителей», - отметили в фонде.

Характеристики инженерной инфраструктуры:

Электроэнергия КЛ-0,4 кВ от ТП-509, 30 кВА.

Водоснабжение, канализация: муниципальные.

Отопление: газовая котельная.