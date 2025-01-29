Экономика

Александр Козловский: Кадровый голод остро ощущает малый и средний бизнес

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в первом заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования под председательством зампреда правительства России Виктории Абрамченко. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

В состав группы вошли депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители правительства, регионов, а также сферы высшего и среднего профессионального образования.

На заседании был представлен обновлённый прогноз кадровой потребности экономики. Ожидается, что к 2029 году потребуется около 11 миллионов специалистов, из которых 2,4 миллиона должны будут иметь высшее образование, а 6,8 миллиона — среднее профессиональное. В настоящее время ежегодно выпускается лишь 900 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием.

«В своём выступлении обратил внимание коллег на проблемные момент реализации проекта "Профессионалитет", которые накануне обсуждали в Тимирязевской академии. Они требуют быстрой реакции, поскольку программа призвана в короткий срок улучшить кадровую ситуацию», - поделился Александр Козловский.

Он отметил, что правительство совместно с регионами проводит значительную работу по данному проекту, однако ожидаемые результаты пока наблюдаются не везде.

«Там, где есть крупные промышленные холдинги, – все выглядит неплохо. Но экономика большинства регионов – это предприятия малого и среднего бизнеса. Этим регионам и предприятиям тоже нужны кадры. И кадровый голод у них еще острее», - заметил Александр Козловский.

Парламентарий обратился к коллегам с просьбой учесть представленную проблематику для более эффективной работы программы.

Ранее, 27 января, тему развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса, формирования крепкой законодательной основы для этого и роли государства и бизнеса в этом актуальном вопросе Александр Козловский обсудили с коллегами и экспертами в ходе парламентских слушаний. Дискуссия прошла в стенах Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Климент Тимирязева, в ней приняла участие министр сельского хозяйства Оксана Лут.