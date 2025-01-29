Экономика

Как получить налоговый вычет за 2024 год, объяснили псковичам

Социальные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2024 год можно получить в упрощенном порядке, то есть без подачи декларации 3-НДФЛ и подтверждающих расходы документов, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РФ федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Вычет в упрощенном порядке можно получить за понесенные расходы:

на обучение в образовательных организациях;

на медицинские услуги, оказанные самому налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям и детям (в том числе, усыновленным);

на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников;

на уплату взносов по договорам добровольного пенсионного страхования в свою пользу, в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов;

на уплату страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни в свою пользу, в пользу супруга, родителей, детей (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет);

на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные самому налогоплательщику и его детям.

Воспользоваться получением социально-налоговых вычетов в упрощенном порядке можно при соблюдении следующих условий:

налогоплательщик является налоговым резидентом Российской Федерации и имеет официальный доход, с которого работодателем в течение налогового периода удерживался налог в бюджет;

налогоплательщик должен быть пользователем электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

поставщики социально-значимых услуг – организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывали соответствующие услуги по расходам, фактически понесенным физическим лицом после 1 января 2024 года, предоставили в налоговый орган в электронном виде сведения об оказанных гражданину услугах.

Для получения вычета в упрощенном порядке гражданину необходимо обратиться с соответствующим заявлением в оказавшие ему услуги организацию или к индивидуальному предпринимателю для формирования справки о понесенных налогоплательщиком расходах.

Полученная информация о расходах размещается в личном кабинете налогоплательщика и является основанием для направления в налоговый орган заявления о получении налогового вычета в упрощенном порядке.