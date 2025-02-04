Экономика

Что стало за год с ценами в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

В начале года появились данные по ценам на продукты питания за весь прошлый год. Наконец, можно с опорой на цифры судить о том, что и насколько подорожало, и совпадает ли официальная картина с личными ощущениями каждого посетителя продовольственного магазина. По данным Росстата, продовольственная инфляция в стране составила 11,05%. Псковская Лента Новостей на основе данных того же Росстата проанализировала, как в нашем регионе изменились ценники. Мы посчитали изменения в стоимости основных продуктов — тех, которые на ленту в супермаркете выкладывает почти любой пскович. Считали как в рублях, так и в процентах.

Чуда не произошло. Подорожало почти все. Подешевели только четыре товара. Это яйца (да и то после прошлого скачка цены сниженная стоимость все равно находится за отметкой в 100 рублей), гречка (триггерный продукт, по которому во многом судят о положении с ценами), макароны (по меткому выражению чиновницы, «макарошки всегда стоят одинаково», а тут, надо же, еще и подешевели) и почему-то мед. Все остальное в цене выросло, немного или колоссально. Обращает на себя внимание рост цен на икру без малого на 80%, который все ощутили перед праздником, и многие не смогли позволить себе баночку деликатеса к столу. Но если икра — товар не повседневного спроса, и праздновать без нее было обидно, но не менее весело, то картошка, скакнувшая более чем вдвое, наводит на грустные думы. Не радуют и другие овощи из борщевого набора. Также существенно подорожали колбаса, селедка, сливочное масло, кофе, шоколад. Как следствие — обед в общепите стал вполовину дороже. Словом, смотрим цены, изумляемся и ждем, что принесет инфляция по итогам уже нынешнего года.