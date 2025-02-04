Что происходит с процентами по банковским вкладам, рассказал экономист

В последнее время в России наблюдается рост числа обращений граждан, связанных с ошибками при начислении процентов по банковским депозитам. Экономист Павел Штанов дал комментарий относительно причин возникновения таких ошибок и предложил меры по предотвращению подобных ситуаций.
Экономист дал россиянам рекомендации, которые помогут избежать проблем при выборе банка и заключении договоров. Он посоветовал внимательно изучать условия и обращаться за консультацией к специалистам, пишет RuNews24.ru.
Также экономист выразил сомнения относительно стратегии Центробанка по увеличению ключевой ставки. По его мнению, эта мера может привести к инфляционному взрыву и росту цен.