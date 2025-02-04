Экономика

Что происходит с процентами по банковским вкладам, рассказал экономист

В последнее время в России наблюдается рост числа обращений граждан, связанных с ошибками при начислении процентов по банковским депозитам. Экономист Павел Штанов дал комментарий относительно причин возникновения таких ошибок и предложил меры по предотвращению подобных ситуаций.

«Проблема заключается в том, что банки основывались на предположении о повышении процентных ставок, рассчитывая также увеличить ставки по кредитам и активным операциям. Однако этого не произошло, и теперь банки сталкиваются с трудностями из-за неправильных прогнозов. Чтобы справиться с ситуацией, банки могут допускать ошибки в расчетах или применять другие методы для изменения условий договоров. Это вызывает беспокойство у вкладчиков, особенно тех, кто разместил средства на короткий срок до полугода», — объясняет эксперт.

Экономист дал россиянам рекомендации, которые помогут избежать проблем при выборе банка и заключении договоров. Он посоветовал внимательно изучать условия и обращаться за консультацией к специалистам, пишет RuNews24.ru.

Также экономист выразил сомнения относительно стратегии Центробанка по увеличению ключевой ставки. По его мнению, эта мера может привести к инфляционному взрыву и росту цен.