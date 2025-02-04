Экономика

Порядка 1 млрд рублей привлек псковский бизнес при поддержке региональной гарантийной организации за год

В Псковской области в 2024 году сумма поручительств региональной гарантийной организации составила 459 млн рублей, а сумма привлеченных средств - 1,08 млрд рублей. Объем выдачи микрозаймов через микрофинансовую организацию достиг 484,4 млн рублей, что отражает устойчивую поддержку местного бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего за год бизнес в стране через региональные гарантийные и микрофинансовые организации привлек порядка 450 млрд рублей. Микрофинансовые организации предоставляют займы на льготных условиях сроком до трех лет на сумму до 5 млн рублей, а региональные гарантийные организации обеспечивают гарантийную поддержку при недостатке залогового обеспечения на уровне до 70% от суммы кредита.

«За время реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство“ выстроены системные финансовые инструменты, которые показали свою эффективность и востребованность. Единая линейка финансовых инструментов отвечает потребностям различных категорий бизнеса», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Кроме того, более 26 тысяч микрозаймов на сумму свыше 56 млрд рублей были выданы через микрофинансовые организации, а региональные гарантийные организации предоставили более 17 тысяч поручительств, что позволило предпринимателям получить 392 млрд рублей заемных средств.

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который продолжает способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране, заключили в правительстве.