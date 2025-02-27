Псковичам расскажут, как зарабатывать на интеллектуальной собственности

Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков 2025», посвященный вопросам фиксации, защиты и оборота интеллектуальных прав на территории региона, пройдет в Пскове 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Форум организуют общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС), правительство Псковской области, комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и региональный центр «Мой бизнес».
Как отметили в правительстве, в Псковской области активно развивается IT-сектор, креативные индустрии и наукоемкий бизнес. Регион известен своими разработками, такими как система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», которая уже применяется в более чем 70 субъектах России. Псковские технологии в области цифровизации образования и социального обслуживания продолжают успешно распространяться на новые территории. Важную роль играет особая экономическая зона «Моглино», предоставляющая высокотехнологичным компаниям выгодные условия ведения бизнеса, включая налоговые и таможенные льготы.
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева подчеркнула, что в регионе создана современная инфраструктура поддержки предпринимательства.
Также РЦИС тесно сотрудничает с Псковской областью, начиная с подписания соглашения в сентябре 2024 года. В декабре представители организации встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым, который выразил заинтересованность в реализации проектов по развитию рынка интеллектуальных прав в регионе. Именно поэтому Псковская область стала стартовой площадкой для цикла региональных форумов РЦИС.
Форум затронет важные аспекты управления интеллектуальными правами, такие как использование блокчейн-технологий для фиксации авторских прав, борьба с пиратством с помощью ИИ-сервисов и создание маркетплейсов контента. Участники обсудят современные подходы к защите и обороту интеллектуальных прав, актуальные для инновационных и креативных предпринимателей.
Среди ключевых сессий форума — обсуждение использования распределенных реестров, особенностей рынка нематериальных активов в регионах и роли исключительных прав в масштабировании бизнеса. Эксперты также представят цифровые инструменты для правообладателей и пользователей, включая сервисы депонирования, антипиратские системы, конструкторы франшиз и биржи контента.
Мероприятие соберет авторитетных экспертов, среди которых заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, руководитель цифрового контент-маркета Дарья Воинова, генеральный директор сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая и другие.