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Экономика

Псковичам расскажут, как зарабатывать на интеллектуальной собственности

27.02.2025 11:06|ПсковКомментариев: 0

Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков 2025», посвященный вопросам фиксации, защиты и оборота интеллектуальных прав на территории региона, пройдет в Пскове 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум организуют общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС), правительство Псковской области, комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и региональный центр «Мой бизнес».

Как отметили в правительстве, в Псковской области активно развивается IT-сектор, креативные индустрии и наукоемкий бизнес. Регион известен своими разработками, такими как система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», которая уже применяется в более чем 70 субъектах России. Псковские технологии в области цифровизации образования и социального обслуживания продолжают успешно распространяться на новые территории. Важную роль играет особая экономическая зона «Моглино», предоставляющая высокотехнологичным компаниям выгодные условия ведения бизнеса, включая налоговые и таможенные льготы.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева подчеркнула, что в регионе создана современная инфраструктура поддержки предпринимательства.

«В Псковской области существует комфортная и эффективная экосистема поддержки предпринимателей, включающая технопарки, программы и инструменты регионального центра “Мой бизнес”. В 2024 году наш регион получил премию Минэкономразвития РФ за лучшую программу поддержки креативных индустрий. Разумеется, бизнес нуждается в современных инструментах работы с нематериальными активами, и РЦИС уже стал надежным партнером региональных властей в строительстве эффективной системы управления интеллектуальными правами», - отметила Нинель Салагаева.

Также РЦИС тесно сотрудничает с Псковской областью, начиная с подписания соглашения в сентябре 2024 года. В декабре представители организации встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым, который выразил заинтересованность в реализации проектов по развитию рынка интеллектуальных прав в регионе. Именно поэтому Псковская область стала стартовой площадкой для цикла региональных форумов РЦИС.

«Перед нашей страной как никогда остро встал вопрос достижения технологического суверенитета. Важно стимулировать развитие экономики знаний. Хочу особо отметить активную позицию администрации Псковской области и, в частности, Михаила Юрьевича Ведерникова в создании благоприятной среды для развития креативного бизнеса. Российский центр готов оказать поддержку в формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности в регионе и обеспечить региональных предпринимателей современной цифровой инфраструктурой», - рассказала заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева.

Форум затронет важные аспекты управления интеллектуальными правами, такие как использование блокчейн-технологий для фиксации авторских прав, борьба с пиратством с помощью ИИ-сервисов и создание маркетплейсов контента. Участники обсудят современные подходы к защите и обороту интеллектуальных прав, актуальные для инновационных и креативных предпринимателей.

Среди ключевых сессий форума — обсуждение использования распределенных реестров, особенностей рынка нематериальных активов в регионах и роли исключительных прав в масштабировании бизнеса. Эксперты также представят цифровые инструменты для правообладателей и пользователей, включая сервисы депонирования, антипиратские системы, конструкторы франшиз и биржи контента.

Мероприятие соберет авторитетных экспертов, среди которых заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, руководитель цифрового контент-маркета Дарья Воинова, генеральный директор сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая и другие.

Теги: #интеллектуальная собственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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