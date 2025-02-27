Экономика

Фотофакт: Магазин «Леруа Мерлен» в Пскове сменил название

Магазин «Леруа Мерлен» в Пскове сменил вывеску. Теперь на фасаде здания указано новое название «Лемана про», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, сеть «Леруа Мерлен» в России, которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, приняла решение о проведении ребрендинга летом 2024 года, завершить переход планируют в течение 2025 года.

Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Обновленный логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома.

Как пояснили в пресс-службе сети, новое название (на латинице - Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» - от «Leader» (лидер), «Ма» - от французского «Maison» («дом»), «Nа» - от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro - фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

«Леруа Мерлен» в Пскове находится по адресу: Рижский проспект, 94Б. Гипермаркет открылся осенью 2020 года.