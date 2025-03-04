Экономика

Выставка работ художницы Екатерины Васильевой откроется 6 марта в библиотеке Курбатова

Открытие выставки художественных работ Екатерины Васильевой «Мир счастливого воображения» состоится 6 марта в 16:30 в кабинете Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова.

«На выставке «Мир счастливого воображения», название которой дали слова Валентина Курбатова, можно будет увидеть портреты критика, работы о Пскове и Пушкине, иллюстрации к стихам и многое другое», - отметили в библиотеке.

Дизайнер-иллюстратор из Пскова Екатерина Васильева – друг областной библиотеки, даритель и участник посвященных Валентину Яковлевичу мероприятий. В 2022 году в день рождения Курбатова Екатерина Васильева передала в дар в кабинет Курбатова портрет критика, выполненный в технике линогравюры, а в 2023 году стала победителем II Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день».

Желающих посетить открытие выставки просим сообщить на e-mail.