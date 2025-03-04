Экономика

Псковичам рассказали, кому доступны льготы на транспортный налог

Кто имеет право на льготы по транспортному налогу в Псковской области, ответила начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«100% налоговых льгот по транспортному налогу в беззаявительном порядке предоставляется женщинам в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок, с даты его рождения до достижения ребенком возраста 3 лет за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил», - сказала Татьяна Волкова.

Также льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в отношении автобусов.