Экономика

В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств

Цены на шесть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снижены в России, среди них - препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН «Инотузумаб озогамицин», «Полатузумаб ведотин», «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол», «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон», «Тезепелумаб» и «Роксадустат» были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах», - говорится в сообщении.

Препарат «Брезтри аэросфера» (МНН «Будесонид +Гликопиррония бромид+Формотерол») применяется для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Его цена снижена на 36% от средней стоимости его реализации в 2024 году и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России странах. Цены на лекарственный препарат «Энерзейр Бризхалер» (МНН «Гликопиррония бромид+Индакатерол +Мометазон»), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, снижены в среднем на 28% относительно минимальных цен в референтных для России странах и в среднем на 11% ниже средней цены его реализации в 2024 году.

Препарат «Эврензо» (МНН «Роксадустат») показан для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек. Согласованные цены на него снижены в среднем на 33% от средней стоимости его реализации в 2024 году и в среднем на 13% от минимальной цены в референтных для России странах. Согласованная цена на лекарственный препарат «Тезспире» (МНН «Тезепелумаб») в 2,8 раза ниже минимальной цены в референтных для России странах и в 3,1 раза ниже средней стоимости его реализации в 2024 году. «Тезспире» применяется с другими противоастматическими препаратами для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков.

Снижение цены на противоопухолевый лекарственный препарат «Полайви» (МНН «Полатузумаб ведотин»), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, составило 35% от минимальной стоимости в референтных для России странах и столько же - от средней цены реализации препарата в 2024 году. Согласованная цена на противоопухолевый лекарственный препарат, применяемый в качестве монотерапии для лечения отдельных видов лейкоза, «Биспонса» (МНН «Инотузумаб озогамицин») на 26% ниже минимальной цены в референтных для России странах, пишет ТАСС.

Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, отметили в ФАС.