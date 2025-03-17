Экономика

Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка», - говорится на сайте регулятора.

Информирование и его способ прописываются в договоре с банком.