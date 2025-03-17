Экономика

Партию куриных бедер и печени не пропустили через границу в Псковской области

Партию мясной продукции общим весом 18,8 тонны не пропустили через границу в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, груз состоял из куриных бедер и печени, произведённых в Ленинградской области.

Государственный инспектор управления Россельхознадзора проверил партию на пункте пропуска МАПП Бурачки в Псковской области. В ходе проверки выяснилось, что партия сопровождалась ветеринарными свидетельствами формы 2, имеющими в информационной системе «Меркурий» статус «погашено». Это означает, что документы были погашены раньше фактической доставки товара, что противоречит приказу Минсельхоза России № 862 от 13 декабря 2022 года.

Такое нарушение делает перемещение данного груза по территории Евразийского экономического союза недопустимым. В результате составлен акт о возврате груза поставщику.